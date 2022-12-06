Глава Минздрава призвал россиян вновь носить маски

"Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск. Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей", – цитирует министра РИА Новости .

Также Мурашко посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.

Стоит напомнить, в начале осени внештатный специалист по медицинской профилактике свердловского минздрава Александр Харитонов призывал вернуть обязательный масочный режим. По его мнению, такой режим нужно вводить всегда в моменты подъема заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями.