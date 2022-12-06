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1 час назад

Глава Минздрава призвал россиян вновь носить маски

Уралинформбюроиещё 15

Россиянам вновь следует носить маски в общественных местах. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает "Уралинформбюро".

Глава Минздрава призвал россиян вновь носить маски
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

"Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск. Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей", – цитирует министра РИА Новости.

Также Мурашко посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.

Стоит напомнить, в начале осени внештатный специалист по медицинской профилактике свердловского минздрава Александр Харитонов призывал вернуть обязательный масочный режим. По его мнению, такой режим нужно вводить всегда в моменты подъема заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями.

Коронавирус,Михаил Мурашко,Александр Харитонов,
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