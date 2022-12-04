Во Франции ожидают «тройную эпидемию» COVID-19, бронхиолита и гриппа

Во Франции стала проявляться эпидемия гриппа раньше обычного. Из-за этого она совпала с новой волной коронавируса и бронхиолитом.
Последнее побило рекорды по уровню заболеваемости среди малышей за 10 лет.
Издание Le Figaro пишет, что исходя из этого, на страну надвигается «тройная эпидемия». Ситуацию называют неопределённой, однако у Франции есть профилактические меры, которые помогут в борьбе с болезнями.
Эпидемиолог Софи Во рассказала, что ещё нельзя сделать прогнозы о том, когда будут наблюдаться пики трёх эпидемий во время новогодних праздников.