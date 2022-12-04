Американский ученый рассказал, как был создан COVID-19

«Никто не должен удивляться тому, что китайцы солгали о вспышке SARS-CoV-2, а затем пошли на все, чтобы создать впечатление, что болезнь возникла естественным путем. Шокирующей частью всего этого является то, как правительство США солгало всем нам», – передает The Sun слова эксперта.