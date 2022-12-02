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2 часа назад

Ученые создали растительные нанотела, способные блокировать коронавирус и другие патогены: Новости ➕1, 02.12.2022

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Ученые из Службы сельскохозяйственных исследований (ARS) Министерства сельского хозяйства США разработали технологию производства нанотел, которые блокируют различные патогены. Об этом сообщает Phys.org.

Созданы нанотела, способные блокировать коронавирус
Фото: +1+1

Нанотела представляют собой небольшие белки антител, естественным образом вырабатываемые в организмах некоторых животных. Исследователи ARS обратились к нанотелам для предотвращения и лечения болезней цитрусовых деревьев.

Ученые использовали недавно разработанную и запатентованную технологию SymbiontTM, чтобы показать возможность выращивания биологических элементов в растениях.

В качестве подтверждения своей идеи исследователи показали, что растительные нанотела, нацеленные на вирус SARS-CoV-2, блокируют связывание шиповидного белка с его рецепторным белком — таким образом коронавирус поражает клетки человека.

«Изначально мы хотели разработать устойчивые решения для борьбы с патогенами в растениеводстве. Но теперь мы видим более значимые результаты. Преимущества производства терапевтических средств в растениях позволяет задуматься об использовании растений для массового выпуска лекарств против COVID-19», — отметил исследователь ARS Роберт Шаттерс-младший.

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