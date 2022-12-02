Созданы нанотела, способные блокировать коронавирус

Ученые из Службы сельскохозяйственных исследований (ARS) Министерства сельского хозяйства США разработали технологию производства нанотел, которые блокируют различные патогены. Об этом сообщает Phys.org.
Нанотела представляют собой небольшие белки антител, естественным образом вырабатываемые в организмах некоторых животных. Исследователи ARS обратились к нанотелам для предотвращения и лечения болезней цитрусовых деревьев.
Ученые использовали недавно разработанную и запатентованную технологию SymbiontTM, чтобы показать возможность выращивания биологических элементов в растениях.
В качестве подтверждения своей идеи исследователи показали, что растительные нанотела, нацеленные на вирус SARS-CoV-2, блокируют связывание шиповидного белка с его рецепторным белком — таким образом коронавирус поражает клетки человека.
«Изначально мы хотели разработать устойчивые решения для борьбы с патогенами в растениеводстве. Но теперь мы видим более значимые результаты. Преимущества производства терапевтических средств в растениях позволяет задуматься об использовании растений для массового выпуска лекарств против COVID-19», — отметил исследователь ARS Роберт Шаттерс-младший.