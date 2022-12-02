Созданы нанотела, способные блокировать коронавирус

«Изначально мы хотели разработать устойчивые решения для борьбы с патогенами в растениеводстве. Но теперь мы видим более значимые результаты. Преимущества производства терапевтических средств в растениях позволяет задуматься об использовании растений для массового выпуска лекарств против COVID-19», — отметил исследователь ARS Роберт Шаттерс-младший.