Новый штамм COVID-19 более опасен из-за патогенности

Как пишет Bloomberg, эволюция вируса привела к большей патогенности.

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Учёные из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения провели опыт в городе Дурбан.

Лаборатория взяла образец заражённого ВИЧ человека. Шесть месяцев вирус вызывал тот же уровень слияния и гибели клеток, что и омикрон.

Однако, по мере развития уровни росли и были похожими на первую версию COVID-19 из китайской Ухани.

По информации учёных, новый вариант способен вызывать более тяжелое течение заболевания и смерть по сравнению с омикроном.

По их словам, вирус мутировал и стал лучше уклоняться от действия антител.