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2 часа назад

Новый штамм коронавируса может быть более опасен из-за патогенности

runews24.ru

Как пишет Bloomberg, эволюция вируса привела к большей патогенности.

Новый штамм COVID-19 более опасен из-за патогенности
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Учёные из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения провели опыт в городе Дурбан.

Лаборатория взяла образец заражённого ВИЧ человека. Шесть месяцев вирус вызывал тот же уровень слияния и гибели клеток, что и омикрон.

Однако, по мере развития уровни росли и были похожими на первую версию COVID-19 из китайской Ухани.

По информации учёных, новый вариант способен вызывать более тяжелое течение заболевания и смерть по сравнению с омикроном.

По их словам, вирус мутировал и стал лучше уклоняться от действия антител.

Авторы исследования указали, что эволюция SARS-CoV-2 при длительной инфекции не обязательно должна приводить к ослаблению. Они предупредили, что будущий вариант может стать более патогенным чем штаммы «омикрона».

Коронавирус,
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