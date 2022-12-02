Новый штамм COVID-19 более опасен из-за патогенности

Как пишет Bloomberg, эволюция вируса привела к большей патогенности.
Учёные из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения провели опыт в городе Дурбан.
Лаборатория взяла образец заражённого ВИЧ человека. Шесть месяцев вирус вызывал тот же уровень слияния и гибели клеток, что и омикрон.
Однако, по мере развития уровни росли и были похожими на первую версию COVID-19 из китайской Ухани.
По информации учёных, новый вариант способен вызывать более тяжелое течение заболевания и смерть по сравнению с омикроном.
По их словам, вирус мутировал и стал лучше уклоняться от действия антител.
Авторы исследования указали, что эволюция SARS-CoV-2 при длительной инфекции не обязательно должна приводить к ослаблению. Они предупредили, что будущий вариант может стать более патогенным чем штаммы «омикрона».