Коронавирус взаимодействует с рецепторами к эстрогену

Ученые из США и Европы обнаружили, что шиповидный белок коронавируса, взаимодействуя с рецепторами к эстрогену, повышает риск тромбообразования. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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С помощью суперкомпьютера Exscalate ученые выявили взаимодействия между двумя рецепторами эстрогена человека (ERα, ERβ) и шиповидным белком SARS-CoV-2. Эксперименты на животных и анализ посмертных образцов легких показали, что хотя циркулирующие эстрогены играют защитную роль, регулируя иммунный ответ на инфекцию, вполне возможно, что их взаимодействие с шиповидным белком может стимулировать провоспалительные сигналы, ведущие к утолщению сосудов и сужению их просвета.

Ученые также показали, что удаление соответствующих точечных мутаций в последовательности шиповидного белка не дает ему связаться с рецепторами эстрогенов. При этом способность вируса вызывать иммунный ответ не снижается. Это наблюдение позволит разработать вакцины, которые не будут повышать риск тромбообразования (который и в данный момент считается очень низким). Кроме того, модуляторы рецепторов к эстрогену, например, ралоксифен, может быть эффективен в предотвращении некоторых симптомов инфекции.