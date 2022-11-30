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1 час назад

Биологи обнаружили, что коронавирус взаимодействует с рецепторами к эстрогену

Газета.Ru

Ученые из США и Европы обнаружили, что шиповидный белок коронавируса, взаимодействуя с рецепторами к эстрогену, повышает риск тромбообразования. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Коронавирус взаимодействует с рецепторами к эстрогену
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С помощью суперкомпьютера Exscalate ученые выявили взаимодействия между двумя рецепторами эстрогена человека (ERα, ERβ) и шиповидным белком SARS-CoV-2. Эксперименты на животных и анализ посмертных образцов легких показали, что хотя циркулирующие эстрогены играют защитную роль, регулируя иммунный ответ на инфекцию, вполне возможно, что их взаимодействие с шиповидным белком может стимулировать провоспалительные сигналы, ведущие к утолщению сосудов и сужению их просвета.

Ученые также показали, что удаление соответствующих точечных мутаций в последовательности шиповидного белка не дает ему связаться с рецепторами эстрогенов. При этом способность вируса вызывать иммунный ответ не снижается. Это наблюдение позволит разработать вакцины, которые не будут повышать риск тромбообразования (который и в данный момент считается очень низким). Кроме того, модуляторы рецепторов к эстрогену, например, ралоксифен, может быть эффективен в предотвращении некоторых симптомов инфекции.

В проекте использовался Exscalate — суперкомпьютер компании Dompé, который использовал базу данных из 500 млрд молекул для поиска молекул, способных взаимодействовать с коронавирусом. Благодаря способности обрабатывать более 3 млн молекул в секунду Exscalate в настоящее время является самой мощной интеллектуальной суперкомпьютерной платформой для разработки лекарств. Экспериментальные данные представлены в каталоге препринтов bioRxiv и считаются предварительными до публикации в рецензируемом журнале.

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