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4 часа назад

В России выявили 6785 новых случаев коронавируса за сутки

Вечерняя Москваиещё 1

За минувшие сутки в российских регионах выявили 6785 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в четверг, 1 декабря.

В России выявили 6785 новых случаев коронавируса за сутки
Фото:  Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 58 летальных исходов, связанных с коронавирусом. При этом 1311 человек госпитализировали с диагностированным заболеванием в медицинские учреждения.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 5865 пациентов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

До этого в России запатентовали вакцину от штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которую разработал Центр им. Н. Ф. Гамалеи. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, будет ли новый препарат отличаться от привычного «Спутник V» и стоит ли отложить вакцинацию до его появления на фармацевтическом рынке.

По его словам, вакцинация новым препаратом от коронавируса будет проходить в два этапа из-за содержания в ее составе двух энтеровирусов.

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