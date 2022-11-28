Названы последствия COVID, которые появляются спустя годы

Нередко после коронавируса у людей случается инсульт или инфаркт, причем даже спустя год после болезни. Больше всего риску подвержены люди от 40 до 50 лет, сообщил кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

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«Это не просто вирусное заболевание, это болезнь сердца и сосудов, которая вызывает повреждение эндотелия, внутренней стенки сосудов», – подметил врач.

Алексей Жито сообщил, какие последствия COVID-19 можно ожидать в течение долгого времени после болезни. По его словам, даже спустя год у человека может случиться инсульт или инфаркт. Чаще всего такая проблема встречается у людей от 40 до 50 лет, преимущественно у мужчин, отметил специалист.