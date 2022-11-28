Названы последствия COVID, которые появляются спустя годы

Нередко после коронавируса у людей случается инсульт или инфаркт, причем даже спустя год после болезни. Больше всего риску подвержены люди от 40 до 50 лет, сообщил кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.
«Это не просто вирусное заболевание, это болезнь сердца и сосудов, которая вызывает повреждение эндотелия, внутренней стенки сосудов», – подметил врач.
Алексей Жито сообщил, какие последствия COVID-19 можно ожидать в течение долгого времени после болезни. По его словам, даже спустя год у человека может случиться инсульт или инфаркт. Чаще всего такая проблема встречается у людей от 40 до 50 лет, преимущественно у мужчин, отметил специалист.
У женщин через год может начаться выпадение волос, а вот развитие аутоиммунных заболеваний касается представителей обоих полов. Определить, что у вас есть проблемы со здоровьем, связанные с перенесенным ковидом, можно по следующим симптомам: набор веса, слабость, одышка, учащенный пульс, передает Life.