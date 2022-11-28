Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
4 часа назад

Названы последствия COVID-19, которые появляются спустя годы

РИА "ФедералПресс"

Нередко после коронавируса у людей случается инсульт или инфаркт, причем даже спустя год после болезни. Больше всего риску подвержены люди от 40 до 50 лет, сообщил кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

Названы последствия COVID, которые появляются спустя годы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Это не просто вирусное заболевание, это болезнь сердца и сосудов, которая вызывает повреждение эндотелия, внутренней стенки сосудов», – подметил врач.

Алексей Жито сообщил, какие последствия COVID-19 можно ожидать в течение долгого времени после болезни. По его словам, даже спустя год у человека может случиться инсульт или инфаркт. Чаще всего такая проблема встречается у людей от 40 до 50 лет, преимущественно у мужчин, отметил специалист.

У женщин через год может начаться выпадение волос, а вот развитие аутоиммунных заболеваний касается представителей обоих полов. Определить, что у вас есть проблемы со здоровьем, связанные с перенесенным ковидом, можно по следующим симптомам: набор веса, слабость, одышка, учащенный пульс, передает Life.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители