Врач рассказал, как лечить коронавирус по имени «Цербер»

Врач доказательной медицины Олег Абакумов назвал три основных признака штамма коронавирусной инфекции «Цербер». Также специалист пояснил, что нужно делать, если вы подхватили эту заразу.
«Новый штамм коронавируса «Цербер». Назвали его так не по приколу. Помните этот древнегреческий миф про собаку с тремя головами? Так вот, это больше не миф, а новый штамм «короны» с тремя главными симптомами», - говорит Абакумов в своем телеграм-канале.
В первый же день заболевания у человека появляется жар, а температура поднимается до 38 градусов. Второй признак — очень сильная боль в горле. Врач её характеризует так: «Будто наелись стекла». Ну и третий симптом — жестокая диарея с невозможностью отлучится из туалетной комнаты. Остальные признаки такие же, как и у остальных штаммов ковида — ломота в суставах, чувствительный насморк, слабость и сильная усталость.
Как уже доказано, штамм «Цербер» не так опасен в итоге, сколько заразен. И у него тоже есть постковидный синдром, который часто выражается в виде депрессии и обострении всех существующих в организме болячек. Врач дает совет как изгонять из себя «Цербера».
«Если заподозрили у себя Цербер, с самого первого дня мы звоним начальнику, слезно умоляем дать больничный и приступаем к лечению», - указывает на первый шаг Абакумов.
Он советует принимать определенные лекарственные средства. В этой обойме есть ингаляции, полоскание горла, прием витаминов и таблеток. Но последнее слово всегда должно быть у вашего лечащего врача, который назначит подходящие препараты. Поэтому сразу после появления симптомов и признаком заболевания ОРВИ сразу необходимо обратиться в медицинскую организацию.
Не менее важно и то, как лечиться ни в коем случае нельзя. Абакумов предупредил, что нельзя принимать все подряд без назначения при противопоказаниях. Это такие случаи, как продолжительные болезни, беременность, угнетенная функция почек и аллергия к составляющим препаратов.
«Не принимайте препараты, чья эффективность не доказана. Держитесь подальше от антибиотиков. Они не помогают при «короне», а лечат только бактерии. Не настолько страшен «Цербер», как его малюют. Страшнее не уметь правильно лечиться и забивать на свое здоровье», - считает врач.