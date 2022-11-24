Иммунолог назвал группы риска при заражении штаммом "Цербер"

Иммунолог Николай Крючков заявил, что заразиться штаммом коронавируса "Цербер" может любой человек, однако тяжелому течению болезни подвержены пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями, в том числе с иммунодефицитами, сообщает радио КП.

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"Беременные женщины и дети до трех лет тоже в группе риска. Единственное, что перераспределились риски в сторону детей за счет того, что немножечко снизились риски среди пожилых", – рассказал эксперт.

По его словам, симптомы при "Цербере" сильно не отличаются от тех, которые проявлялись при заражении предыдущими штаммами. Крючков уточнил, что немного реже стала встречаться потеря обоняния, однако повышенная температура, слабость, боли в мышцах и горле, головные боли и насморк сохранились.

"Это и неспецифические симптомы, например диарея и тошнота. Все это продолжает встречаться и скорее определяется не тем подвидом или штаммом, которым человек заразился, а особенностями его организма", – пояснил иммунолог.

Крючков допустил, что в начале следующего года "Цербер" в России станет преобладающим. При этом, указал эксперт, в европейских странах он станет доминирующим уже в декабре. На него, уверен Крючков, будет приходиться 70–75% от всех случаев инфицирования.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

При этом там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от COVID-19 прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.