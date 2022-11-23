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1 час назад

Рост инфицирования COVID-19 в Китае приблизился к антирекорду

ТАСС

Распространение коронавируса в Китая за последние дни заметно ускорилось, показатель заражаемости в стране вплотную приблизился к историческому антирекорду. Согласно данным, опубликованным в среду Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки власти зарегистрировали 29 157 новых случаев (включая бессимптомников).

Рост инфицирования COVID-19 в Китае приблизился к антирекорду
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Согласно статистике ведомства, максимальный прирост инфицированных в Китае был зафиксирован 14 апреля (29 411 случаев). Таким образом, вирус становится все сложнее контролировать, даже несмотря на огромный опыт, накопленный правительством и медиками КНР при использовании, казалось бы, довольно эффективных мер политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

Как следует из официальных данных, более 90% инфицированных, проходящих лечение в специализированных медицинских учреждениях страны, - носители ковид без симптомов. В конце января этот показатель составлял порядка 20%.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация по Китаю сложилась в южной провинции Гуандун (на нее приходится примерно 35% заражений за последние несколько недель), за ней следуют город центрального подчинения Чунцин и центральная провинция Хэнань. В специальных больницах трех указанных регионов, как видно из официальной статистики, насчитывается почти две трети заразившихся (включая бессимптомников), находящихся в больницах КНР под присмотром медицинских специалистов.

Все более сложной становится ситуация в Пекине. Даже несмотря на обязательные регулярные тесты на ковид (не реже, чем раз в три дня) для жителей и гостей города, за сутки столичные власти уже второй день подряд выявляют более 1,4 тыс. новых случаев. В то время как ровно месяц назад (23 октября) было обнаружено всего восемь инфицированных, не считая пяти завозных.

По состоянию на 22 ноября в Китае насчитывается уже 18 124 зоны с высоким или повышенным риском заражения COVID-19. Ровно полгода назад, 22 мая, их было всего 63.

Коронавирус,Правительство Москвы,
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