Изучены изменения в мозге после COVID-19

Команда ученых из Индийского технологического института в Дели изучила изменения в мозге после перенесенного COVID-19. Результаты работы будут представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), краткий обзор приводит Medical Xpress.

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Авторы применили специальный тип МРТ (магнитно-резонансной томографии), чтобы изучить головной мозг у 46 людей, ранее переболевших коронавирусом, спустя полгода после выздоровления, а также у 30 человек из контрольной группы. Специалисты сфокусировали свое внимание на магнитной восприимчивости, которая позволяет определить, насколько кровь, железо и кальций намагничиваются в результате исследования. Эти показатели помогают в выявлении целого ряда неврологических состояний, включая микротравмы, пороки развития сосудов, опухоли головного мозга и инсульта.

У пациентов с длительным течением коронавируса наиболее часто отмечались такие симптомы, как усталость, проблемы со сном, недостаток внимания и проблемы с памятью. Полученные данные МРТ показали, что у испытуемых, выздоровевших от COVID-19, были значительно более высокие значения магнитной восприимчивости в лобной доле и стволе головного мозга. Эти области мозга связаны с усталостью, бессонницей, беспокойством, депрессией, головными болями и когнитивными проблемами. Изменения в стволе мозга могут воздействовать на эндокринную систему, передачу сенсорных и моторных сигналов в кору головного мозга и регуляцию циркадных ритмов.