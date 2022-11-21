Главную опасность штамма «Цербер» назвал инфекционист

По сути «Цербер» – это мутировавший вариант ВА.5, одного из подвидов «Омикрона», напоминает эксперт. От своего предшественника он отличается тем, что еще легче обходит антительную защиту и чаще поражает вакцинированных и переболевших.
«Сейчас мы видим вспышку в Европе, большая часть случаев – не тяжелые, хотя пациенты из группы риска, имеющие лишний вес и хронические заболевания, все-таки иногда попадают в реанимации», – отмечает Поздняков.
Возможно, до России и в том числе до Новосибирской области эта волна тоже докатится, но вряд ли она вызовет тяжелые последствия, считает врач. Об этом говорит анализ статистики в странах, где «Цербер» циркулирует уже давно.
Лечить нетяжелые формы нового штамма врач-инфекционист советует симптоматически.
«Если человек имеет какой-то отягощенный фон, то можно применять препараты, которые сейчас применяются для лечения коронавируса, но если человек изначально имеет средний уровень здоровья, никакой тяжести у него нет, то нужно только симптоматическое лечение», – рассказал Андрей Поздняков.