Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
51 минуту назад

Главную опасность штамма «Цербер» назвал инфекционист

VN.ru Все новости Новосибирской области

По сути «Цербер» – это мутировавший вариант ВА.5, одного из подвидов «Омикрона», напоминает эксперт. От своего предшественника он отличается тем, что еще легче обходит антительную защиту и чаще поражает вакцинированных и переболевших.

Главную опасность штамма «Цербер» назвал инфекционист
Фото: VN.ruVN.ru

«Сейчас мы видим вспышку в Европе, большая часть случаев – не тяжелые, хотя пациенты из группы риска, имеющие лишний вес и хронические заболевания, все-таки иногда попадают в реанимации», – отмечает Поздняков.

Возможно, до России и в том числе до Новосибирской области эта волна тоже докатится, но вряд ли она вызовет тяжелые последствия, считает врач. Об этом говорит анализ статистики в странах, где «Цербер» циркулирует уже давно.

Лечить нетяжелые формы нового штамма врач-инфекционист советует симптоматически.

«Если человек имеет какой-то отягощенный фон, то можно применять препараты, которые сейчас применяются для лечения коронавируса, но если человек изначально имеет средний уровень здоровья, никакой тяжести у него нет, то нужно только симптоматическое лечение», – рассказал Андрей Поздняков.

Коронавирус,Андрей Поздняков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители