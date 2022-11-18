Врач заявил о низком коллективном иммунитете к коронавирусу

«Коллективный иммунитет сейчас крайне низкий. Разные методики расчета при нынешних уровнях вакцинации дают оценки от 5 до 17 процентов. В принципе, эта разница большой погоды не делает — уровни в любом случае крайне низкие, — сказал Крючков. — Очень многие люди, которые были восприимчивы к данной инфекции, уже умерли. Другие перенесли тяжело, но иммунитет приобрели — эти факторы давали определенный рост показателей коллективного иммунитета раньше. Сейчас ситуация изменилась».