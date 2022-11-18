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4 часа назад

Врач заявил о низком коллективном иммунитете к коронавирусу

Lenta.ruиещё 3

В России наблюдается критически низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу — по разным оценкам он составляет от 5 до 17 процентов. Это происходит из-за нежелания людей вакцинироваться, что в итоге делает ситуацию с распространением болезни практически неуправляемой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

Врач заявил о низком коллективном иммунитете к коронавирусу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Коллективный иммунитет сейчас крайне низкий. Разные методики расчета при нынешних уровнях вакцинации дают оценки от 5 до 17 процентов. В принципе, эта разница большой погоды не делает — уровни в любом случае крайне низкие, — сказал Крючков. — Очень многие люди, которые были восприимчивы к данной инфекции, уже умерли. Другие перенесли тяжело, но иммунитет приобрели — эти факторы давали определенный рост показателей коллективного иммунитета раньше. Сейчас ситуация изменилась».

Иммунолог объяснил, что те, кто переболел или вакцинировался в 2021 году и по какой-то причине решил не делать прививку в 2022, уже не защищены, потому высокие риски распространения коронавируса внутри популяции сохраняются.

«По разным причинам у людей пропала мотивация вакцинироваться, а в итоге мы получаем практически неуправляемую ситуацию. По официальным оценкам на конец лета коллективный иммунитет составлял 20 процентов, сейчас, естественно, еще меньше, потому что иммунитет теряется. Восприимчивость популяции к вирусу растет», — заключил иммунолог.

Коронавирус,Николай Крючков,
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