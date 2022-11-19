Витамин D снижает риск развития симптомов коронавируса на 28%

В новой работе американские ученые доказали, что прием витамина D3 может снизить вероятность инфекционного заболевания.

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Исследователи из Университета Джонса Хопкинса рассказали, что для укрепления иммунитета важно добавлять в рацион продукты с витамином D или принимать его отдельно. Для этого провели наблюдения с участием 302 тыс. человек. При этом большей части из них назначили витамины группы D.

Оказалось, что добавки витамина D3 снижают риск развития COVID-19 на 20-28%. При этом регулярный прием витамина D2 способен лишь незначительно улучшить состояние здоровья.

Подробные итоги исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.