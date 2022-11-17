Онколог рассказал, как COVID повлиял на ситуацию с раком в мире

Ученые пришли к выводу, что странам Европы может грозить эпидемия рака. Это связано с тем, что на фоне коронавируса европейские системы здравоохранения целиком переориентировались на COVID-19. Разбираемся в масштабах возникшей угрозы. Эпидемия рака? Европе может грозить эпидемия рака из-за пандемии коронавируса. Об этом говорит исследование комиссии Lancet Oncology.

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У специалистов вызывает опасение тот факт, что европейские системы здравоохранения сосредоточены на борьбе с COVID-19. Исследователи пришли к выводу, что за первый год пандемии в Европе медиков посетили на 1,5 миллиона меньше людей с диагнозом "рак", чем раньше. Кроме того, хирургическую помощь или химиотерапию вовремя не провели каждому второму больному.

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Также не было сделано около ста миллионов скрининговых обследований. В результате не удалось выявить порядка миллиона случаев онкологии. По этой причине в сравнении с допандемийными показателями постановка диагноза стала происходить на более поздней стадии рака у большего числа пациентов.

Эксперты также отмечают, что пандемия негативно отразилась на исследованиях в области онкологии. На фоне строгих ограничительных мер по коронавирусу приостанавливалась работа многих лабораторий. Клинические испытания также отменялись или переносились. Растет выявляемость Когда европейские ученые употребляют выражение "эпидемия рака", речь идет не о том, что люди станут чаще болеть. Разговор ведется о том, что вырастет выявляемость, рассказал проректор по научной работе Тверского госуниверситета, врач-онколог Максим Рыков.

"Предполагаю, что из-за пропущенных скринингов в период пандемии выросло число пациентов, у которых обнаружили рак с третьей стадией и выше, когда пациент уже не мог игнорировать появившиеся симптомы и обращался к врачу", – сказал онколог.

Диагноз "онкология" ставится пожизненно, обратил внимание Рыков. По его словам, случаи ремиссии бывают и при четвертой стадии. Но они крайне редки и, как правило, нестойкие, то есть рецидив развивается в пределах одного года. Крайне важно проходить скрининги и профилактические осмотры с учетом того, что онкология проявляется на поздних стадиях, объясняет эксперт. Он перечислил общие для всех онкологических заболеваний симптомы.

"Беспричинное снижение массы тела, лихорадка с температурой 37,5 градуса, снижение аппетита, беспричинная выраженная утомляемость, ночная потливость и бессонница", – отметил Рыков.

По его словам, если человек в течение нескольких дней сталкивается одновременно с двумя из этих симптомов, особенно с повышенной температурой, – это повод обратиться к врачу. Существуют и другие проявления онкологии – в зависимости от локализации опухоли. Например, при раке легкого во время кашля в мокроте могут появиться следы крови.