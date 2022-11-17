Ученые назвали витамин, защищающий от COVID-19

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из США оценили взаимосвязь между приемом добавок с витамином D и смертностью от COVID-19.

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Дефицит витамина D уже давно связывают с нарушением иммунологической функции, что может привести к вирусной инфекции. Кроме того, многочисленные исследования показали, что дефицит витамина D связан с повышенным риском заражения коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2). Однако неясно, может ли терапия витамином D снизить вероятность заражения COVID-19.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса провели крупномасштабное фармакоэпидемиологическое исследование, чтобы определить взаимосвязь между добавками витаминов D2 и D3 и риском смертности, связанной с инфекцией COVID-19, в течение 30 дней.

Команда провела ретроспективный когортный анализ, чтобы оценить взаимосвязь между добавками витаминов D2 и D3 и инфекцией и смертью от SARS-CoV-2. В исследовании участвовало 220 тысяч человек.

Выяснилось, что добавки с витаминами D2 и D3 уменьшали вероятность заражения коронавирусом на 20% и 28%. Добавка витамина D3 была связана со снижением заболеваемости COVID-19 на 33%, что привело к 30-дневной смерти. Однако результаты по витамину D2 не были статистически значимыми. По сравнению с контрольной группой среди чернокожих пациентов наблюдалось более высокое снижение уровня заражения COVID-19, чем среди белых.

В целом результаты исследования показали, что добавки с витамином D2 и витамином D3 значительно снижают риск заражения COVID-19 и смерти в течение 30 дней. Таким образом, исследователи считают, что добавки с витамином D3 могут быть ценной стратегией для ограничения распространения инфекции COVID-19 и связанных с ней смертей.