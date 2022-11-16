Названа смертельная опасность перенесенного на ногах Covid-19

Перенесенный на ногах коронавирус увеличивает риск смерти от любых причин в несколько раз.

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Коронавирус нельзя переносить на ногах. Такое заявление сделали специалисты Исследовательского института Уильяма Харви и Лондонского университета королевы Марии. В противном случае увеличивается риск смерти от любых причин, объяснили ученые.

Заявление основано на результатах исследования, проведенного специалистами. Они проанализировали данные 17 тысяч человек, внесенных в Биобанк. В результате выяснилось, что даже легкая степень COVID-19, не требующая госпитализации, негативно сказывается на здоровье человека, и риск смерти увеличивается в десять раз.

Более того, вероятность внезапной смерти от тромбоза становится выше в 27,6 раз, а сердечной недостаточности и инсульта в - 21,6 и 17,5 раз соответственно.