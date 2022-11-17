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4 часа назад

В России за сутки выявили 5 680 случаев COVID-19

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За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 680 человек, госпитализированы 1 113 заболевших. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 21 520 021 случай заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

В России за сутки выявили 5 680 случаев COVID-19
Фото: Реальное времяРеальное время

По данным на 17 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 735 пациентов. Всего вылечившихся — 20 925 972 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 61 россиянина. Всего от инфекции скончались 391 273 человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете "Реального времени".

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