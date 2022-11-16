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1 час назад

Чем еще опасен новый штамм "цербер"

Passion.ru

«Цербер» – одна из многочисленных мутаций COVID-19. Врач Светлана Куприна рассказала об опасностях нового штамма коронавируса.

Чем еще опасен новый штамм "цербер"
Фото: Passion.ruPassion.ru

Как выяснилось, «Цербер» распространяется активнее и более заразен, чем другие штаммы. Кроме того, вирусу удалось адаптироваться к имеющимся антителам, полученным в результате вакцинации или ранее перенесенного заболевания.

Тем не менее специалист поспешила нас успокоить: люди, столкнувшиеся с «Цербером», будут переносить ковид значительно легче, чем те, кто переболел в предыдущие волны коронавируса. Куприна добавила, что в этом случае угроз для жизни человека нет.

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