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2 часа назад

В Канаде выявлен «олений» коронавирус

runews24.ru

Ученые из университета в Торонто обнаружили новый штамм коронавируса у белохвостого оленя.

В Канаде выявлен «олений» коронавирус
Фото: runews24.rurunews24.ru

Исследователи сообщили, что вирус из Онтарио отличается от своего уханьского собрата.

По словам экспертов «олений» является потомком вируса более ранней родительской версии В1, и обладает 76 формами мутаций.

Для сравнения у «Альфы», «Бетты» и «Дельты» всего по 24-31 мутации. А «омикрон» имеет в своем арсенале 105 мутаций.

Ученые отметили, что «олений» был эффективно распознан и нейтрализован кровью переболевших и вакцинированных людей.

Отмечается, Агентство общественного здравоохранения Канады предупредило охотников и других людей, которые взаимодействуют с дикой природой о возможности заражения, и дало рекомендации по предотвращению распространения инфекции.

В частности, при разделке туш необходимо надевать средства индивидуальной защиты, при этом неважно, заняты вы этим на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. А готовить мясо следует при температуре не менее 74 градусов.

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