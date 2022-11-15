В Канаде выявлен «олений» коронавирус

Ученые из университета в Торонто обнаружили новый штамм коронавируса у белохвостого оленя.

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Исследователи сообщили, что вирус из Онтарио отличается от своего уханьского собрата.

По словам экспертов «олений» является потомком вируса более ранней родительской версии В1, и обладает 76 формами мутаций.

Для сравнения у «Альфы», «Бетты» и «Дельты» всего по 24-31 мутации. А «омикрон» имеет в своем арсенале 105 мутаций.

Ученые отметили, что «олений» был эффективно распознан и нейтрализован кровью переболевших и вакцинированных людей.

Отмечается, Агентство общественного здравоохранения Канады предупредило охотников и других людей, которые взаимодействуют с дикой природой о возможности заражения, и дало рекомендации по предотвращению распространения инфекции.