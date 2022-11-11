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3 часа назад

Ученые: стресс — самая сильная причина длительного ковида

Ferra.ru

Учёные из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета провели исследование, в результате которого выяснили, что является самой сильной причиной длительного коронавируса, или как его ещё называют, лонгковида.

Ученые: стресс — самая сильная причина длительного ковида
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Были изучены данные 790 пациентов с коронавирусом через полгода и год после госпитализации в период с марта по май 2020 года. Участникам предлагался опросник с вопросами об их общем состоянии, качестве исполнения повседневных функций, ясности мышления, беспокойства, депрессии, усталости и сне. Из этих респондентов выжил 451 человек — 57%.

После обработки ответов оказалось, что 51% пациентов отметили серьёзные стрессовые факторы. В основном это финансовая нестабильность, смерть близкого человека, приобретённая инвалидность, отсутствие продовольствия. Фиксировались факторы за 12 месяцев после выписки. Эти события оказались самыми сильными предикторами сохранения длительных симптомов коронавируса, а также ухудшения психического здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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