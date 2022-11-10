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35 минут назад

Чем опасны штаммы COVID-19 «Цербер» и «XBB»

runews24.ru

Терапевт и гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала об особенностях новых штаммов COVID-19 «Цербера» и «XBB», которые сейчас распространяются в Европе и США.

Чем опасны штаммы COVID-19 «Цербер» и «XBB»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сейчас в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Но Тюльпина уверена, что расслабляться не нужно. По ее мнению, в конце ноября – начале декабря количество больных COVID-19 опять может вырасти.

Тюльпина отметила, что «Цербер» и «XBB» отличаются высокой заразностью и устойчивостью.

Несмотря на то, что заболевание протекает легче, чем раньше, но «Цербер» легко можно принять за ОРВИ. Лишь в редких случаях у пациентов возникают симптомы типичные для ковида: диарея, рвота, озноб, лихорадка, высыпания на теле, слезоточивость, потеря вкуса и обоняния. При этом температура тела не поднимается выше 38 градусов.

«ХВВ» опасен тем, что он плохо лечится препаратами моноклональных тел.

По словам Тюльпиной, сейчас в России зафиксирован только «Цербер».

В качестве профилактических мер врач рекомендовала вакцинацию, несмотря на то, что она не дает 100% защиты от вируса, но болезнь переносится более легко. Также эксперт посоветовала носить маски и перчатки в общественных местах, принимать витамины C, D и Zn и вести здоровый образ жизни.

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