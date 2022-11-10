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8 минут назад

Врач назвал особенности «цербера»

runews24.ruиещё 2

Врач-педиатр Андрей Поздняков рассказал про особенности «цербера» - нового штамма коронавируса.

Врач назвал особенности «цербера»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Новая разновидность инфекции, по словам врача, получила свое название из-за высокой степени заражаемости. Новый штамм, в отличие от предыдущих, способен быстрее обойти систему защиты антител.

«Он будет поражать и иммунизированных, то есть уже вакцинированных и переболевших», - сообщил специалист изданию «КП-Новосибирск».

Симптоматика нового штамма схожа с простудным заболеванием: у инфицированных наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и высокое потоотделение. Зато характерные симптомы COVID-19 – потеря запаха и вкуса встречается редко.

Коронавирус,Андрей Поздняков,
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