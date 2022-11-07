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40 минут назад

Коронавирус действует на мозг подобно болезни Паркинсона

Мир новостей

В ходе работы исследователи анализировали воздействие вируса на иммунные клетки мозга, микроглию, участвующие в развитии болезней Паркинсона и Альцгеймера. Клетки микроглии человека вырастили в лаборатории, а затем заразили их вирусом SARS-CoV-2.

Коронавирус действует на мозг подобно болезни Паркинсона
Фото: Мир новостейМир новостей

Выяснилось, что при этом в клетках активировались NLRP3-инфламмасомы, что случается и при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Авторы исследования отметили, что такой эффект вызвал шиповидный белок SARS-CoV-2. При этом воспаление было еще сильнее, если в мозге уже имелись белки, связанные с болезнью Паркинсона. То есть COVID-19 ускорял развитие болезни Паркинсона у предрасположенных к этому недугу людей.

Как утверждают ученые, запуск воспалительного пути провоцировал «пожар» в мозгу, приводящий к устойчивому процессу уничтожения нейронов. Они назвали коронавирус — тихим убийцей, поскольку внешних симптомов не проявляется в течение многих лет.

Эксперты на грызунах и клетках человека провели тесты препарата, ингибитора MCC950, который сейчас проходит клинические испытания с пациентами с болезнью Паркинсона. Выяснилось, что из-за сходства между двумя состояниями, препараты могут помочь при воспалении в мозге у больных с COVID-19.

Коронавирус,
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