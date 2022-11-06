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1 час назад

Россияне потратили на лекарства против COVID-19 в третьем квартале 15,3 млрд рублей

Газета.Ru

Траты россиян на лекарства для лечения COVID-19 в третьем квартале (июль - сентябрь) 2022 года снизились на 25% относительно такого же периода 2021 года и составили 15,3 млрд руб. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Россияне потратили на лекарства против COVID-19 15,3 млрд рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"За период с июля по сентябрь 2022 года россияне потратили на противоковидные лекарства 15,3 млрд рублей, что на 25% меньше, чем в третьем квартале 2021 года", - сказано в сообщении.

Ранее 6 ноября в Telegram-канале "Стопкоронавирус.рф" заявили, что число подтвержденных случаев COVID-19 в России за сутки составило 4 566, что стало минимальным с 19 июля 2022 года. На этой неделе ученые из Университета Квинсленда выяснили, что COVID-19 вызывает воспаление головного мозга как при болезни Паркинсона, а также нашли потенциальное лекарство от этого. В начале ноября глава Института им. Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от SARS-CoV-2 "Спутник V" может стать основой для универсальной вакцины от всех коронавирусов.

Коронавирус,Александр Гинцбург,РАН,
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