97 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Стопкоронавирус.рф".

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Также зарегистрировано 623 новых случая положительного теста на коронавирус. 11 человек скончались.

Выявлено случаев за сутки - 623, госпитализированы 97 человек, выздоровели 733 человека, 11 человек умерли за сутки", - сообщается в сводке за прошедший день.

Всего с начала пандемии в столице был выявлен 3 234 541 случай коронавируса, выздоровели 3 044 105 человек, умерли 46 676 человек.