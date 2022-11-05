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1 час назад

97 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Стелла Шмель

В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Стопкоронавирус.рф".

97 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

Также зарегистрировано 623 новых случая положительного теста на коронавирус. 11 человек скончались.

Мужчина выздоровел от Covid-19 спустя 411 дней болезни

Выявлено случаев за сутки - 623, госпитализированы 97 человек, выздоровели 733 человека, 11 человек умерли за сутки", - сообщается в сводке за прошедший день.

Всего с начала пандемии в столице был выявлен 3 234 541 случай коронавируса, выздоровели 3 044 105 человек, умерли 46 676 человек.

Ранее мы писали, что Иммунолог предупредил о новых вариантах COVID-19.

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