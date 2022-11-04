Перенесшие COVID-19 рискуют заболеть болезнью Паркинсона

Австралийские ученые Университета Квинсленда доказали, что COVID-19 активирует ту же воспалительную реакцию в мозге, что наблюдается при болезни Паркинсона. Научная работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

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Эксперты назвали этот процесс «тихим убийцей» нейронов, так как он может иметь хронический характер, не проявляясь в течение длительного времени.

Уже многие исследования показывают, что у людей, которые переболели ковидом, увеличивается риск развития болезни Паркинсона. Микроглиальные инфламмасомы NLRP3 являются многобелковыми комплексами, отвечающими за выработку цитокинов, которые провоцируют воспалительные реакции.

Ученые объяснили, что мембранный белок ACE2 находится на поверхности клеток, и именно он является точкой входа для SARS-CoV-2. По словам экспертов, ACE2 вырабатывается многими типами клеток, среди которых клетки дыхательных путей, нейроны головного мозга и макрофаги центральной нервной системы. Другими словами, они потенциально уязвимы к заражению ковидом. SARS-CoV-2 связывается с ACE2 человеческих клеток, используя вирусный шиповидный белок S.

Эксперименты были проведены на мышах. Ученые установили, что вирус на самом деле проникал в мозг грызунов, где активировал провоспалительные пути с участием NLRP3. Вирусные частицы SARS-CoV-2 связываются с клетками, проникая в них, что напрямую вызывает сильные воспалительные реакции. И даже очищенный S-белок, в ходе взаимодействия с ангиотензинпревращающим ферментом 2, активировал инфламмасому NLRP3 в микроглиальных клетках.