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2 часа назад

«Цербер» назвали более заразным, чем «омикрон»

Деловая газета "Взгляд"

Варианты штамма коронавируса «цербер» не опаснее других линий «омикрона», а по сравнению с «дельтой» даже протекает легче, но этот вид более заразен, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Цербер» назвали более заразным, чем «омикрон»
Фото: UnsplashUnsplash

«Принципиальных отличий варианта BQ.1.1 «цербер» от других вариантов «омикрона» нет – как по симптоматике, так и по течению болезни. Он ничуть не тяжелее их», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной.

Ранее сообщалось, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма «омикрон» «цербер».

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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