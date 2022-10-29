«Цербер» назвали более заразным, чем «омикрон»

Варианты штамма коронавируса «цербер» не опаснее других линий «омикрона», а по сравнению с «дельтой» даже протекает легче, но этот вид более заразен, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.