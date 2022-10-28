Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
2 часа назад

Группа из 3 немецких ученых доказала лабораторное происхождение коронавируса

FBM.ru

Немецкие и американские ученые недавно опубликовали препринт, в котором они приводят новые аргументы, доказывающие, что коронавирус был создан искусственно. Они ссылаются на научную работу 2014 года, в которой приводятся пошаговые инструкции по созданию синтетического коронавируса. Эти следы, ведущие к созданию вируса SARS-CoV-2, считаются “отпечатками пальцев” его создателя, что последовательно доказывается в статье. Ученые ожесточенно спорят, и их мнения разделились: одни считают статью доказательством, другие – мистификацией.

Ученые доказали лабораторное происхождение коронавируса
Фото: FBM.ruFBM.ru

“Мы считаем, что SARS-CoV-2 является аномалией – скорее всего, продуктом синтетической сборки генома, а не естественной эволюции. Мы сообщаем о высокой вероятности того, что SARS-CoV-2 мог возникнуть как инфекционный клон, собранный in vitro”, – пишут ученые.

В публикации также допускается, что коронавирус (Sars-CoV-2) мог “сбежать” из лаборатории в Ухане, Китай, что и спровоцировало пандемию. Исследователи утверждают, что обнаружили в геноме SARS-CoV-2 регулярно повторяющийся паттерн (определенный сегмент), который генные инженеры обычно используют для разрезания и сшивания фрагментов ДНК.

Этот факт они считают неопровержимым доказательством его искусственного происхождения.

Коронавирус,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители