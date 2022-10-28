Ученые доказали лабораторное происхождение коронавируса

Немецкие и американские ученые недавно опубликовали препринт, в котором они приводят новые аргументы, доказывающие, что коронавирус был создан искусственно. Они ссылаются на научную работу 2014 года, в которой приводятся пошаговые инструкции по созданию синтетического коронавируса. Эти следы, ведущие к созданию вируса SARS-CoV-2, считаются “отпечатками пальцев” его создателя, что последовательно доказывается в статье. Ученые ожесточенно спорят, и их мнения разделились: одни считают статью доказательством, другие – мистификацией.