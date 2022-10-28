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1 час назад

Инфекционист предупредил о возможности всплесков коронавируса

ТК «Звезда»иещё 1

Вполне вероятно, что пандемия COVID-19 близится к своему завершению. Такое мнение высказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.

Инфекционист предупредил о возможности всплесков коронавируса
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

По словам специалиста, небольшие всплески активности заболевания могут периодически появляться, однако каждая следующая волна оказывается слабее предшествующей. Причем, уменьшается как число заболевших, так и тяжесть перенесения инфекции.

«Все вместе идет к затуханию», - отметил врач в интервью РИА Новости.

Тем не менее, как указал Никифоров, делать определенные прогнозы относительно ситуации с коронавирусом довольно сложно. В частности, пока нельзя понять, как поведет себя новый вариант штампа «омикрон» - «цербер», но, предположительно, тяжелое течение болезни он вызывать не будет.

Коронавирус,Владимир Никифоров,
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