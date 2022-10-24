Количество новых случаев коронавируса в мире растет

Количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последнюю неделю выросло на 3,1 миллиона. Это на 100 тысяч больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Больше всего случаев зафиксировано на территории европейских государств. В Соединенных Штатах и Азии при этом замечено серьезное снижение показателей. Всего за прошедшую неделю по всему миру скончались чуть менее 10 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.