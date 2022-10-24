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1 час назад

Количество новых случаев коронавируса в мире растет третью неделю кряду

Вечерняя Москва

Количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последнюю неделю выросло на 3,1 миллиона. Это на 100 тысяч больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Количество новых случаев коронавируса в мире растет
Фото:  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд. До этого она демонстрировала отрицательную динамику на протяжении десяти недель.

Больше всего случаев зафиксировано на территории европейских государств. В Соединенных Штатах и Азии при этом замечено серьезное снижение показателей. Всего за прошедшую неделю по всему миру скончались чуть менее 10 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

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