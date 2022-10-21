Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
2 часа назад

Более половины болеющих коронавирусом россиян лечат его противовирусными препаратами

runews24.ruиещё 1

Согласно данным, озвученным национальной ассоциацией инфекционистов имени академика В.И. Покровского, в прошлом году ОРВИ переболели 38 миллионов россиян, причем большинство из них не обращались за помощью к врачам, а занимались самолечением.

Более половины болеющих коронавирусом россиян лечат его противовирусными препаратами
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, согласно опросу, проведенному специалистами ассоциации, острыми вирусными заболеваниями хотя бы раз в год переболели 87% россиян.

Половина из них при лечении ОРВИ применяли противовирусные препараты. Причем лидером среди них стал «Арбидол», который принимали 70% респондентов.

Еще больше россиян использовали это лекарство для лечения коронавирусной инфекции. Так ответили 79% граждан нашей страны использовали его для лечения COVID-19.

Это же лекарство они использовали в качестве профилактики респираторных заболеваний и остались довольны его действием.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители