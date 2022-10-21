Более половины болеющих коронавирусом россиян лечат его противовирусными препаратами

Согласно данным, озвученным национальной ассоциацией инфекционистов имени академика В.И. Покровского, в прошлом году ОРВИ переболели 38 миллионов россиян, причем большинство из них не обращались за помощью к врачам, а занимались самолечением.

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Так, согласно опросу, проведенному специалистами ассоциации, острыми вирусными заболеваниями хотя бы раз в год переболели 87% россиян.

Половина из них при лечении ОРВИ применяли противовирусные препараты. Причем лидером среди них стал «Арбидол», который принимали 70% респондентов.

Еще больше россиян использовали это лекарство для лечения коронавирусной инфекции. Так ответили 79% граждан нашей страны использовали его для лечения COVID-19.