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4 часа назад

Пульмонолог Козырев перечислил самые распространенные симптомы коронавируса

Вечерняя Москва

Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии СПбГМУ имени Павлова Андрей Козырев назвал самые распространенные на сегодняшний день симптомы коронавируса.

Пульмонолог перечислил самые распространенные симптомы коронавируса
Фото:  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Эксперт пояснил, что в настоящее время COVID-19 не всегда получается отличить от сезонной вирусной инфекции. Все реже стали встречаться такие симптомы, как отсутствие обоняния или вкуса, что наблюдалось в начале пандемии. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме, симптоматика может быть стертой.

В настоящее время болезнь проявляется в виде небольшого повышения температуры, насморка, болей в горле.

— С точки зрения терапии не столь важно, COVID-19 это или какая-то другая инфекция. Насторожиться нужно, когда возникают более тяжелые симптомы. Например, одышка. В этой ситуации следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы уточнить диагноз, — отметил пульмонолог в комментарии изданию «Невские новости».

За минувшие сутки в России зарегистрировали 10 067 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, сообщает издание argumenti.ru.

Ранее Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на наличие коронавируса для непривитых россиян, прибывающих в страну из-за рубежа.

Коронавирус,Андрей Козырев,Роспотребнадзор,
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