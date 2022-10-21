Пульмонолог перечислил самые распространенные симптомы коронавируса

Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии СПбГМУ имени Павлова Андрей Козырев назвал самые распространенные на сегодняшний день симптомы коронавируса.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Эксперт пояснил, что в настоящее время COVID-19 не всегда получается отличить от сезонной вирусной инфекции. Все реже стали встречаться такие симптомы, как отсутствие обоняния или вкуса, что наблюдалось в начале пандемии. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме, симптоматика может быть стертой.

В настоящее время болезнь проявляется в виде небольшого повышения температуры, насморка, болей в горле.

— С точки зрения терапии не столь важно, COVID-19 это или какая-то другая инфекция. Насторожиться нужно, когда возникают более тяжелые симптомы. Например, одышка. В этой ситуации следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы уточнить диагноз, — отметил пульмонолог в комментарии изданию «Невские новости».

За минувшие сутки в России зарегистрировали 10 067 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, сообщает издание argumenti.ru.