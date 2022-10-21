В России за сутки выявили 10 067 случаев COVID-19

За минувшие сутки во всех регионах России выявили 10 067 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 20 октября.

Фото: ТАСС ТАСС

За указанный период в России зафиксировали 90 летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом 1565 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 18 352 человека, передает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор планирует отменить тест на коронавирус для непривитых россиян, въезжающих в страну из-за рубежа. Кроме того, ведомство планирует осуществлять выборочное тестирование в пропускных пунктах через границу.