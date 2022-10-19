Чем опасен коронавирус в 2022 году

Несмотря на то, что тревожных новостей на тему коронавируса вокруг стало куда меньше, чем в прошлом году, эта болезнь все ещё с нами. Мы обрели к ней иммунитет, переносим симптомы намного легче и уже не мучаемся с жуткими последствиями. Но любой недуг так или иначе вредит нашему организму, поэтому самое время узнать, что представляет из себя коронавирус в 2022 году и как с ним бороться. Своими знаниями с нижегородцами поделился врач-кардиолог медицинского центра «Радуга здоровья» Данила Белоусов.

Фото: В городе N В городе N

Кто в зоне риска?

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Среди заболевших текущего года есть как и молодые люди, так и пенсионеры. Ключевым фактором является не возраст, а наличие таких диагнозов, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония и так далее.

Тем не менее, по словам Данилы Белоусова, коронавирус сейчас многие переносят как привычную ОРВИ. Симптомы схожи, осложнения редки, а восстанавливаться легче, чем в ходе ковидных волн 2021 года.

Нужно ли соблюдать строгие правила безопасности?

В предыдущие годы рекомендации врачей были крайне строгими, а правила безопасности значительно ограничивали нас в поездках и посещении праздников, однако сейчас все иначе. Практически невозможно жить по инструкции из 2020 года, уверен Данила Белоусов, поэтому к своей безопасности нужно относиться с умом и без лишней паники.

Если мы ведём речь о людях старше 75 лет или тех, кто имеет хронические заболевания, то им действительно стоит оградить себя от посещения массовых мероприятий. Таким людям также следует помнить про маски и перчатки. Всем остальным достаточно просто быть чуть осмотрительнее и вовремя реагировать на проявившееся симптомы. В первые дни заболевания для установления диагноза достаточно сделать мазок из носа. Ведь позже вирус уходит глубже в дыхательные пути, и выявить заболевание станет сложнее. Вот почему важно своевременно обращаться к врачу.

Какой штамм коронавируса мы сейчас наблюдаем и почему болезнь протекает легче?

Штамм все тот же — омикрон. Вирус мутирует, но и у населения вырабатывается к нему иммунитет. В первую очередь влияет то, что все мы уже переболели коронавирусом. Это отчасти поможет нам даже в случае возникновения более опасных штаммов, но полностью не обезопасит, — объясняет доктор.

Чем опасен так называемый постковидный синдром?

Основные признаки этого синдрома — слабость, сонливость, утомляемость, потеря работоспособности. В подобном состоянии человек может пребывать до полугода. Синдром диагностируется клинически с учетом предшествующего инфекционного анамнеза. И хотя он ещё не изучен подробно, известно, что признаки постковидного синдрома испытывают на себе 10–20% людей, переболевших COVID-19.

Представьте, что на протяжении шести месяцев вам постоянно хочется спать, вы приходите на работу, где сложно даже ответить на деловой звонок, потому что совершенно нет желания поднимать трубку. Долго ли вы сможете продержаться в таком ритме? Своевременная медицинская помощь поможет не допустить подобного, — говорит Данила Белоусов.

Как происходит лечение пациентов с постковидным синдромом в медицинском центре «Радуга здоровья»?

На данный момент самым эффективным является медикаментозное лечение, однако доктор также может назначить ряд процедур для скорейшего восстановления. Одна из таких процедур — озонотерапия, в ходе которой кровь пациента насыщается кислородом. Это позволяет быстрее убивать вирус в организме и улучшать микроциркуляцию крови. Данная процедура показана именно тем, кто уже переболел коронавирусом и хочет окончательно прийти в норму.

Кроме того, очень эффективным является перкуссионный массаж. Техника его проведения представляет собой умеренные постукивания по грудной клетке, что помогает обеспечить дренаж лёгких.

Какие могут быть осложнения, если не уделять своему здоровью должного внимания?

Если мы говорим про тех, кто переболел коронавирусом, то у них нередко диагностируется тахикардия. Пациенты жалуются на учащённое сердцебиение. В состоянии покоя нормальный пульс составляет до 70 ударов в минуту, но иногда мы отмечаем показатели в 120 ударов.

Среди тяжелых последствий — возникновение у пациентов панических атак. Находясь в привычной обстановке человек внезапно чувствует учащение сердцебиения, возникает потливость, происходит выброс адреналина. Многие ощущают буквально страх смерти. Для лечения в таком случае требуется участие врача-психотерапевта.

Потеря вкуса и обоняния у пациентов текущего года встречается редко, но от этого никто не застрахован. В таком случае могут помочь процедуры, среди которых промывание носа, а также прием витаминов группы B.