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1 час назад

В России выявлено 10 656 случаев коронавируса

Мария Каткова

За сутки в России было выявлено 10 656 случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте Оперативного штаба по данным за 19 октября.

В России выявлено 10 656 случаев коронавируса
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

За сутки госпитализировано 1583 человека, выздоровели 20 859 человек.

Больше всего случаев коронавируса было выявлено в Москве — 1257 человек, Санкт-Петербурге — 1763 человека и Московской области — 683 человека.

COVID-19 привел к снижению продолжительности жизни

Меньше всего случаев зарегистрировано в Чукотском автономном округе, республике Ингушетия и республике Тыва — по 2 человека.

Тем временем сообщается, что страны Европы накрыла новая волна COVID-19. Франция, Германия и Испания фиксируют рост заражений. Однако эксперты предполагают, что новая волна коронавируса из Европы в Россию не дойдет из-за ограничения авиасообщения.

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