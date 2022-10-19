В России выявлено 10 656 случаев коронавируса

За сутки в России было выявлено 10 656 случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте Оперативного штаба по данным за 19 октября.

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За сутки госпитализировано 1583 человека, выздоровели 20 859 человек.

Больше всего случаев коронавируса было выявлено в Москве — 1257 человек, Санкт-Петербурге — 1763 человека и Московской области — 683 человека.

Меньше всего случаев зарегистрировано в Чукотском автономном округе, республике Ингушетия и республике Тыва — по 2 человека.