В России выявлено 10 656 случаев коронавируса

За сутки в России было выявлено 10 656 случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте Оперативного штаба по данным за 19 октября.
За сутки госпитализировано 1583 человека, выздоровели 20 859 человек.
Больше всего случаев коронавируса было выявлено в Москве — 1257 человек, Санкт-Петербурге — 1763 человека и Московской области — 683 человека.
Меньше всего случаев зарегистрировано в Чукотском автономном округе, республике Ингушетия и республике Тыва — по 2 человека.
Тем временем сообщается, что страны Европы накрыла новая волна COVID-19. Франция, Германия и Испания фиксируют рост заражений. Однако эксперты предполагают, что новая волна коронавируса из Европы в Россию не дойдет из-за ограничения авиасообщения.