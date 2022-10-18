Страны Европы накрыла новая волна COVID-19

Франция, Германия и Испания в очередной раз столкнулись с ростом заболеваемости коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения призывает защищать здоровье наиболее уязвимых групп населения, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету El Mundo.
По результатам исследования ВОЗ, на прошлой неделе был зафиксирован самый низкий показатель заболеваемости ковидом в 2022 году - 3 млн подтвержденных случаев заражения в мире. Однако в Испании число заражений выросло, особенно среди жителей старше 59 лет. По данным Минздрава страны, с прошлой пятницы в испанские больницы поступили почти 590 пациентов с коронавирусом. Большинство из них - люди старше 59 лет.
В Германии на фоне роста заболеваемости обсуждается вопрос о введении масочного режима. Ассоциация больниц страны сообщила, что сейчас работает на пределе своих возможностей. Франция же запустила кампанию по бесплатной вакцинации против гриппа - там рекомендуют прививаться людям старше 65 лет, беременным, людям с ожирением и диабетом.