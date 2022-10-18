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1 час назад

Страны Европы накрыла новая волна COVID-19

Мира Маркина

Франция, Германия и Испания в очередной раз столкнулись с ростом заболеваемости коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения призывает защищать здоровье наиболее уязвимых групп населения, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету El Mundo.

Страны Европы накрыла новая волна COVID-19
Фото: UnsplashUnsplash

По результатам исследования ВОЗ, на прошлой неделе был зафиксирован самый низкий показатель заболеваемости ковидом в 2022 году - 3 млн подтвержденных случаев заражения в мире. Однако в Испании число заражений выросло, особенно среди жителей старше 59 лет. По данным Минздрава страны, с прошлой пятницы в испанские больницы поступили почти 590 пациентов с коронавирусом. Большинство из них - люди старше 59 лет.

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В Германии на фоне роста заболеваемости обсуждается вопрос о введении масочного режима. Ассоциация больниц страны сообщила, что сейчас работает на пределе своих возможностей. Франция же запустила кампанию по бесплатной вакцинации против гриппа - там рекомендуют прививаться людям старше 65 лет, беременным, людям с ожирением и диабетом.

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