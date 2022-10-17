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56 минут назад

Вирусолог допустил начало новой волны коронавируса в РФ

Vse42.ru

Советский и российский вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность вспышки заболеваемости коронавирусом в стране в конце текущего месяца.

Вирусолог допустил начало новой волны коронавируса в РФ
Фото: vse24vse24

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи отметил, что в течение октября в России будет наблюдаться спад заболеваемости COVID-19. Однако, по словам эксперта, после этого может прийти новая волна, передает агентство ТАСС.

– Заболеваемость ковидом в России продолжает снижаться и будет снижаться весь октябрь, но не исключено, что затем начнется новая волна. Сейчас в Европе она определенно началась в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Австрия, где наблюдается совершенно отчетливое повышение заболеваемости, – цитирует СМИ вирусолога.

Альтштейн добавил, что в настоящий момент сложно спрогнозировать новый подъем заболеваемости. Есть вероятность, что он может и не возникнуть, так как у России "слабые отношения с Европой", отметил эксперт.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,
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