Вирусолог допустил начало новой волны коронавируса в РФ

– Заболеваемость ковидом в России продолжает снижаться и будет снижаться весь октябрь, но не исключено, что затем начнется новая волна. Сейчас в Европе она определенно началась в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Австрия, где наблюдается совершенно отчетливое повышение заболеваемости, – цитирует СМИ вирусолога.