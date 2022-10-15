Роспотребнадзор: COVID нарушил сезонность гриппа и ОРВИ

Коронавирус вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор.

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Так, специалисты выяснили, что активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022-го была выше показателей предыдущего сезона, однако ниже уровня допандемийного периода.

В Роспотребнадзоре уточнили, что прошедший сезон также отличался преобладанием вирусов гриппа А, в то время как доля вирусов гриппа В была небольшой.