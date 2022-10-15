Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
2 часа назад

Роспотребнадзор: COVID нарушил сезонность гриппа и ОРВИ

Свободная пресса

Коронавирус вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор: COVID нарушил сезонность гриппа и ОРВИ
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Так, специалисты выяснили, что активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022-го была выше показателей предыдущего сезона, однако ниже уровня допандемийного периода.

В Роспотребнадзоре уточнили, что прошедший сезон также отличался преобладанием вирусов гриппа А, в то время как доля вирусов гриппа В была небольшой.

Напомним, за последние сутки в нашей стране зафиксировано 14 736 новых случаев коронавируса COVID-19. Общее число заболевших в России к утру 13 октября достигло 21 278 816. Госпитализировано за сутки было 1 750 человек.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители