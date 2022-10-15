Роспотребнадзор: COVID нарушил сезонность гриппа и ОРВИ

Коронавирус вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор.
Так, специалисты выяснили, что активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022-го была выше показателей предыдущего сезона, однако ниже уровня допандемийного периода.
В Роспотребнадзоре уточнили, что прошедший сезон также отличался преобладанием вирусов гриппа А, в то время как доля вирусов гриппа В была небольшой.
Напомним, за последние сутки в нашей стране зафиксировано 14 736 новых случаев коронавируса COVID-19. Общее число заболевших в России к утру 13 октября достигло 21 278 816. Госпитализировано за сутки было 1 750 человек.