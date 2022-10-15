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2 часа назад

Медики утверждают, что Европа вступила в очередную волну коронавируса

TURIZM.RU

По данным ВОЗ и ECDC, число заболевших на континенте снова начало расти. Это объясняется тем, что наступили более холодные месяцы. Чиновники от здравоохранения вновь настаивают на необходимости защиты здоровья граждан с использованием всех доступных инструментов, включая вакцинацию.

Медики: Европа вступила в очередную волну COVID-19
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

«Хоть мы уже не там, где были год назад, ясно, что пандемия COVID-19 все еще не закончилась. К сожалению, мы видим, что показатели в Европе снова растут, и это говорит о начале новой волны инфекций. С приходом осени и зимы также можно ожидать возобновления распространения грипп», — говорится в совместном заявлении директора Европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге и директора ECDC Андреа Аммон.

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ВОЗ и ECDC объяснили, что одновременная циркуляция COVID-19 и сезонного гриппа подвергнет уязвимых людей повышенному риску тяжелых заболеваний и станет бременем для систем здравоохранения.

Чтобы этого не произошло, ВОЗ и ECDC рекомендуют всем странам использовать эффективные средства против обоих вирусов и настоятельно призывают уделять приоритетное внимание уязвимым группам людей.

Данные, предоставленные ВОЗ, показывают, что миллионы людей по всей Европе все еще не были вакцинированы против коронавирусной болезни, и что число случаев заражения увеличилось на восемь процентов по сравнению с предыдущей неделей.

В связи с этим европейским странам настоятельно рекомендуется охватить непривитых людей и убедиться, что они получат свои дозы вакцины, одновременно вводя бустерные дозы в соответствии с национальными рекомендациями.

«Важно, чтобы следующие приоритетные группы были вакцинированы как против гриппа, так и против COVID-19: работники здравоохранения, люди старше 60 лет, беременные женщины и лица с сопутствующими заболеваниями и состояниями», — подчеркивают ВОЗ и ECDC.

В то время как ситуация с коронавирусом продолжает оставаться стабильной во всех странах ЕС, ранее в этом месяце сообщалось, что Франция вступила в восьмую волну COVID-19. В стратегическом совете по вакцинации Франции констатируют, что все показатели восьмой волны находятся на подъеме. TURIZM.RU

Коронавирус,Ханс Клюге,ВОЗ,ЕС,
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