Даже в легкой форме COVID-19 значительно ускоряет старение

Об этом заявил эксперт.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«Организм может быть сколь угодно омоложен в генетическом, метаболическом и гормональном плане, но, под действием вирусов – продолжительность жизни существенно сократиться», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов, подчеркивая, что даже при течении коронавируса в легкой форме, старение значительно ускоряется.

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«Мы стали свидетелями целой череды открытый, каждое из которых «вот-вот» обещало нам «вечную молодость». Это и низкокалорийная диета, теломеры, коктейль Яманаки, глутатион, антиоксиданты, гормональная терапия, сенолитики, стволовые клетки и так далее. Вечной молодости не вышло. Да, возможно продление жизни на 20 %. В применении к человеку это даже статистически не доказано, а лишь предполагается, поскольку не прошло еще столько времени, что бы у нас сотня другая испытуемых дожила до 130 лет статистически достоверно. Имеются лишь предположения и анализы, говорящие о перспективах, при применении определенных технологий, сохранить крепость тела и ясный ум к 80–90 годам и позже», – говорит Духовлинов.

В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет около 70 лет, продолжает ученый. Максимальный рекорд долголетия, который совсем недавно был официально зафиксирован в России – российская долгожительница Танзиля Бисембеева, которая скончалась на 125 году жизни.

Он назвал ряд технологий, которые разрабатываются именно в настоящее время или доступны уже сегодня. Среди них препараты NADH, которые показали достоверный результат омоложения у животных и человека. Также он приводит в пример генную терапию MGF (гены механического фактора роста), отмечая, что на данный момент проводятся клинические испытания и есть уже первые «многообещающие» результаты на людях. Еще один способ долголетия – пептид pNaKtide. И хоть его безопасность у человека пока не доказана, показан положительный эффект на животных. Кроме того, специалист упомянул о комбинации противоопухолевого средства дазатиниба и витаминного препарата группы Р кверцетина. Утверждается, что можно начать принимать в любое время, препараты есть на рынке.

Отдельного внимания, по его мнению, заслуживают две другие новейшие технологии – восстановление или замена стареющей ДНК и создание вакцины, вызывающей уничтожение постаревших клеток. Эти технологии привлекают фундаментальностью своего направления. Направление первой – изменить генетический код человека, корректировать его, создать абсолютно новый по своей химической природе генетический код (более стабильный и долговечный), кодирующий те же белки и РНК. Собеседник ее оценивает как очень смелую и блестящую мысль, поскольку это пусть к избавлению от всех вирусов и онкологических заболеваний.

«Вторая технология – вакцинация от старения. Привлекает свой массовостью, унификацией и наличием общего фундаментального принципа взаимоотношения старейших клеток и иммунитета», – рассказывает Духовлинов, подчеркивая, что иммунитет в старении играет важнейшую роль. «Это и уничтожение «дефектных» клеток, в том числе и состарившихся, и защита от различных инфекций. Организм может быть сколь угодно омоложен в генетическом, метаболическом и гормональном плане, но, под действием вирусов – продолжительность жизни существенно сократиться. Из примеров – COVID-19. Даже при течении болезни в легкой форме, старение значительно ускоряется. Это и снижение выработки АТФ, нарушение баланса нейромедиаторов («передатчики» сигналов от нервных клеток), что далее ведет к гормональным, неврологическим, кардиологическим заболеваниям», – предупреждает эксперт.

Если комплексно взглянуть на текущую проблему старения, то это не только химия, гены и вакцины, замечает ученый. Это и течение времени, и существование нашего тела в пространстве, и физические принципы устройства Вселенной. Старение – это ход времени, а с временем надо разбираться уже и квантовым физикам. Остановить старение – означает «замедлить время».