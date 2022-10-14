Иммунолог назвал главные опасности нового варианта коронавируса "Цербер"

Новый подвариант "Омикрон"-штамма "Цербер" обладает большей заразностью и может более эффективно обходить иммунитет. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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"Цербер" более заразный, чем предшествующие варианты. Но он такой не единственный. Появилось несколько новых вариантов, которые соревнуются по поводу заразности, по поводу иммунитета. "Цербер" один из таких, наверное, трех подлиний "Омикрона", который может претендовать на приоритет в заразности", – рассказал специалист.

"Пока непонятно, что с патогенностью. Потому что какие-то сообщения говорят о том, что патогенность могла увеличиться, но точных данных по этому поводу нет", – добавил Крючков.

Вместе с тем иммунолог считает, что Цербер" вряд ли станет последним вариантом коронавируса.

"Мы должны понимать, что этот "Цербер" далеко не последний. Появятся другие подлинии. Возможно, даже появится какая-то новая линия, потомок той же "Дельта"-линии. Это тоже не исключено", – подчеркнул специалист.