Найден метод сдерживания распространения новых штаммов COVID-19

Ученые из Университета Джорджии выявили, что сдержать распространение новых вариантов COVID-19 поможет генетическое секвенирование. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS Nexus.

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Согласно найденным данным, стандартные методы, оценивающие сначала тяжесть нового варианта, слишком медленные для эффективной и своевременной нейтрализации вируса. Для оптимизированной борьбы с вирусом специалисты предлагают использовать генетическое секвенирование — процесс, помогающий определить генетическую информацию. Различные вариации SARS-CoV-2 имеют определенные различия в геноме. Однако существуют генетические коды, позволяющие выявлять и изучать новые опасные штаммы. Совместные усилия человечества по исследованиям в этой области окупятся во время будущих вспышек заболевания, поскольку вирус никуда не исчез, а новые варианты COVID-19 еще будут появляться.

Созданная авторами математическая модель имитирует последствия нового штамма, отслеживая его первое появление в популяции и последующее распространение. Оказалось, что карантин всех вновь прибывших в страну, до тех пока не будет подтверждено, что у них нет вируса, вряд ли предотвратит географическое распространение варианта. В лучшем случае такие меры задержат распространение вируса примерно на месяц. Поэтому наиболее оптимальным вариантом предотвращения пандемии является секвенирование каждого нового штамма, считают эксперты.