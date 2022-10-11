Невролог рассказала о лечении астении при постковидном синдроме

Врач-невролог Сарижат Абдуллаева рассказала, как справиться с астеническим синдромом, на который жалуются порядка 80% людей, перенёсших коронавирусную инфекцию.

В беседе с «Российской газетой» специалист отметила, что такие пациенты, как правило, не могут длительное время заниматься как физическим, так и умственным трудом, жалуются на «мозговой туман» — снижение концентрации внимания, сложности с выполнением каких-либо задач.