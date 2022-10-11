Как коронавирусная инфекция влияет на легкие

Ковид — это не болезнь легких или органов дыхания, а системное воспалительное заболевание, которое провоцирует тромбоз сосудов. Матовость на КТ — это именно он и есть. Чаще всего COVID-19 поражает легкие, особенно если заболевшему больше 65 лет, у него диабет и ожирение. Врач-терапевт, пульмонолог, блогер Олег Абакумов рассказал, какие стадии есть у коронавирусной инфекции и какое влияние она оказывает на легкие.
Сегодня достоверно известно о трех стадиях COVID-19:
Первый — этап инкубации, во время которого вирус находится в носоглотке, а клинические проявления минимальны или отсутствуют.
Второй этап генерализации, когда вирус распространяется по организму, попадает глубже в органы. Все это иммунитету не нравится и он начинает обороняться. Борьба проявляется высокой температурой. Если иммунная система реагирует адекватно, то постепенно вирус будет уничтожен и произойдет выздоровление. Но бывает, что иммунитет сходит с ума, и тогда развивается цитокиновый шторм: человек задыхается, нарастает пневмония и не снижается температура. Если температура высокая больше 3-х дней и не сбивается парацетамолом и ибупрофеном, значит самостоятельно организм точно не справится.
Третий этап полиорганной недостаточности, когда происходят нарушения в работе внутренних органов, поражаются сосуды. Здесь к вирусу может присоединиться бактериальная инфекция или произойти массивный тромбоз, что вызовет нарушения в работе легких, сердца или мозга. Также обостряются хронические заболевания — от этих 2-х причин человек может погибнуть.
Сегодня достоверно известно, что COVID-19 вызывает двустороннюю пневмонию с развитием острого респираторного дистресс-синдрома. Самое страшное, что пневмония не сразу может дать о себе знать.
До 30% случаев пневмонии не диагностируется или выявляются слишком поздно. А все почему? Просто люди не обращаются к врачу, пока на градуснике не замаячит 39 градусов. Нет высокой температуры, значит ничего страшного, уверены они. Увы нет. Пневмония бывает и без такого ярко выраженного симптома Кашля, как ни странно, тоже может не быть. А если он и появится, человек «заглушит» его при помощи лекарств. Кашель исчезнет, а пневмония нет.
Как же тогда заподозрить у себя пневмонию, если симптоматика неоднозначна?
Самое главное здесь — не ставить диагноз на глаз, а при малейших подозрениях на пневмонию обратиться к врачу-пульмонологу. Врач назначит вам соответствующие диагностические манипуляции: рентген/КТ, исследование мокроты, также он проведет осмотр. Запомните: пневмония не проходит сама. Эта болезнь может привести к летальному исходу, если вовремя не начать лечение.
Самое частое последствие пневмонии (которую, как мы выяснили, очень часто вызывает именно коронавирусная инфекция) — это фиброз. Наши легкие состоят из нежной ткани, которая при фиброзе может покрыться рубцами до состояния, похожего на ссадины. Конечно же, шрамы украшают мужчины, а вот легкие не очень.
Из-за недостатка кислорода постоянно хочется спать, а голова кружится и болит.
Как и все плохое в жизни фиброз легче предотвратить, чем потом справляться с последствиями. Вот почему важно выявить его на ранних стадиях. Для этого однозначно нужно сделать КТ-легких. Это самый точный метод для определения фиброза. Далее врач, скорее всего, назначит бронхоскопию, чтобы взять гистологический анализ и понять, есть ли воспаление. А также спирометрию с бронхолитиком, чтобы понять, насколько легкие еще способны работать. Что касается лечения фиброза его также назначает врач-пульмонолог и уж точно никак не гомеопат. Готовьтесь к тому, что лечить будут причины и займет это достаточно много времени. Так, для снятия воспаления вам могут назначить кортикостероидные гормоны, для отхождения мокроты — муколитики, также обязательна ингаляционная терапия или перевод на комбинированные ингаляторы. Для замедления фиброза врач назначит препараты с антифибротическием действием. Для предотвращения развития фиброза следует обязательно практиковать дыхательную гимнастику: это поможет снять напряжение и укрепить дыхательные мышцы. Для того чтобы предотвратить фиброз, нужно вовремя выявить и начать лечение заболеваний дыхательной системы. А не заболеть вам поможет вовсе ни подорожник или колдовские заговоры, а вакцинация.