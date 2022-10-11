Как коронавирусная инфекция влияет на легкие

Ковид — это не болезнь легких или органов дыхания, а системное воспалительное заболевание, которое провоцирует тромбоз сосудов. Матовость на КТ — это именно он и есть. Чаще всего COVID-19 поражает легкие, особенно если заболевшему больше 65 лет, у него диабет и ожирение. Врач-терапевт, пульмонолог, блогер Олег Абакумов рассказал, какие стадии есть у коронавирусной инфекции и какое влияние она оказывает на легкие.

Стадии COVID-19: как вирус поражает наши органы

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Сегодня достоверно известно о трех стадиях COVID-19:

Первый — этап инкубации, во время которого вирус находится в носоглотке, а клинические проявления минимальны или отсутствуют.

Второй этап генерализации, когда вирус распространяется по организму, попадает глубже в органы. Все это иммунитету не нравится и он начинает обороняться. Борьба проявляется высокой температурой. Если иммунная система реагирует адекватно, то постепенно вирус будет уничтожен и произойдет выздоровление. Но бывает, что иммунитет сходит с ума, и тогда развивается цитокиновый шторм: человек задыхается, нарастает пневмония и не снижается температура. Если температура высокая больше 3-х дней и не сбивается парацетамолом и ибупрофеном, значит самостоятельно организм точно не справится.

Третий этап полиорганной недостаточности, когда происходят нарушения в работе внутренних органов, поражаются сосуды. Здесь к вирусу может присоединиться бактериальная инфекция или произойти массивный тромбоз, что вызовет нарушения в работе легких, сердца или мозга. Также обостряются хронические заболевания — от этих 2-х причин человек может погибнуть.

Пневмония: заболевание, которое можно упустить

Сегодня достоверно известно, что COVID-19 вызывает двустороннюю пневмонию с развитием острого респираторного дистресс-синдрома. Самое страшное, что пневмония не сразу может дать о себе знать.

До 30% случаев пневмонии не диагностируется или выявляются слишком поздно. А все почему? Просто люди не обращаются к врачу, пока на градуснике не замаячит 39 градусов. Нет высокой температуры, значит ничего страшного, уверены они. Увы нет. Пневмония бывает и без такого ярко выраженного симптома Кашля, как ни странно, тоже может не быть. А если он и появится, человек «заглушит» его при помощи лекарств. Кашель исчезнет, а пневмония нет.

Как же тогда заподозрить у себя пневмонию, если симптоматика неоднозначна?

Обратить внимание, нет ли у вас: Боли в груди во время движения;

Есть ли у вас одышка и тахикардия;

Чувствуете ли вы усталость, слабость и сильную утомляемость;

Возможно, у вас не получается глубоко вдохнуть.

Самое главное здесь — не ставить диагноз на глаз, а при малейших подозрениях на пневмонию обратиться к врачу-пульмонологу. Врач назначит вам соответствующие диагностические манипуляции: рентген/КТ, исследование мокроты, также он проведет осмотр. Запомните: пневмония не проходит сама. Эта болезнь может привести к летальному исходу, если вовремя не начать лечение.

Фиброз: почему шрамы не украшают легкие

Самое частое последствие пневмонии (которую, как мы выяснили, очень часто вызывает именно коронавирусная инфекция) — это фиброз. Наши легкие состоят из нежной ткани, которая при фиброзе может покрыться рубцами до состояния, похожего на ссадины. Конечно же, шрамы украшают мужчины, а вот легкие не очень.

пульсации в верхней части живота;

боли в области сердца;

увеличению вен на шее; Рубцовая ткань такая плотная, что своим натяжением она мешает легким нормально растягиваться при вдохе и сжиматься при выдохе. Как будто вы надели костюм на два размера меньше и не можете вздохнуть. При фиброзе выражение «не могу надышаться» уже не звучит так романтично. Фиброз коварен тем, что заметен он не сразу, но это не уменьшает его негативного воздействия. При первых проявлениях фиброза жалоб у пациентов практически нет. Есть только небольшой кашель, на который никто не обращает внимания. Еще наступает сильная утомляемость, плохой аппетит и легкие боли в груди, но кто вообще замечает такие симптомы после 30 лет?! Если не лечить фиброз на данной стадии, может появиться одышка. Сначала при беге, а потом и при ходьбе. Недостаток кислорода в организме может привести к синдрому «барабанных палочек» (фаланги пальцев станут шарообразной формы) и к нарушениям сердечно-сосудистой системы:

Из-за недостатка кислорода постоянно хочется спать, а голова кружится и болит.