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1 час назад

Коронавирус в России: число госпитализаций за сутки выросло на 246%

Свободная пресса

За последние сутки в нашей стране зафиксировано 13 970 новых случаев коронавируса COVID-19. Общее число заболевших в России к утру 10 октября достигло 21 232 963. Госпитализировано за сутки было 2 506 человек. Это на 246,1% больше, чем вчера.

Коронавирус в России: число госпитализаций выросло на 246%
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

За всё время эпидемии от COVID-19 на территории РФ умерло 388 404 человек (109 за последние сутки), выздоровели 20 470 552 (31 509 человек за последние сутки).

Напомним, 10 октября в России был зафиксирован 15 661 новый случай коронавируса, 724 госпитализации и 96 летальных исходов.

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