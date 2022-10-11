Коронавирус в России: число госпитализаций выросло на 246%

За последние сутки в нашей стране зафиксировано 13 970 новых случаев коронавируса COVID-19. Общее число заболевших в России к утру 10 октября достигло 21 232 963. Госпитализировано за сутки было 2 506 человек. Это на 246,1% больше, чем вчера.
За всё время эпидемии от COVID-19 на территории РФ умерло 388 404 человек (109 за последние сутки), выздоровели 20 470 552 (31 509 человек за последние сутки).
Напомним, 10 октября в России был зафиксирован 15 661 новый случай коронавируса, 724 госпитализации и 96 летальных исходов.