Перенесшие COVID-19 люди рассказали о жутком последствии болезни

«Пока не существует подходящих инструментов для измерения степени тяжести «мозгового тумана». Врачи часто пользуются Монреальской когнитивной оценкой, созданной для выявления экстремальных проблем с психикой у пожилых с деменцией. Но она не подходит людям младше 55 лет, ведь с тестированием могут справиться даже имеющие сильный «мозговой туман». Но есть и более сложные тесты. Однако они сравнивают людей со средним показателем по населению, а не с их предыдущим исходным уровнем», – объяснил глава клиники по реабилитации после коронавируса на горе Синай Дэвид Путрино.