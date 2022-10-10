Перенесшие COVID-19 люди рассказали о жутком последствии болезни

Многие перенесшие коронавирус пациенты жалуются на последующий после заболевания «мозговой туман». По симптоматике последствие очень схоже с болезнью Альцгеймера – заторможенное мышление, потеря памяти. О том, как это сказывается на разных сферах жизни, люди рассказали подробнее.
«Однажды Ханна Дэвис общалась в Сети с подругами и вдруг осознала, что не может понять одно из их сообщений. Она смотрела в буквы и не могла ничего разобрать. Девушка была экспертом в области искусственного интеллекта и всегда легко анализировала сложные системы. Теперь же «натыкается на ментальную стену», даже когда сталкивается с легкими задачами, такими как заполнение форм на сайтах», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на материал The Atlantic.
Некоторые сравнивают подобное состояние с «жизнью» автомобиля. Сначала человек чувствует себя гоночной машиной, которая без проблем заводится, плавно едет. Но после коронавируса это авто превращается в «развалившийся драндулет» – фокусировка внимания, концентрация, какие-то навыки теряются, многозадачность и планирование кажутся абсолютно трудными, любое общение отнимает силы.
В какой-то степени это похоже на болезнь Альцгеймера. Почти 30 % людей «мозговой туман» настигает через пару-тройку месяцев после заражения ковидом. Он может проявиться как у тех, кто переболел бессимптомно и легко, так и у тех, кто столкнулся с тяжелой формой.
«Пока не существует подходящих инструментов для измерения степени тяжести «мозгового тумана». Врачи часто пользуются Монреальской когнитивной оценкой, созданной для выявления экстремальных проблем с психикой у пожилых с деменцией. Но она не подходит людям младше 55 лет, ведь с тестированием могут справиться даже имеющие сильный «мозговой туман». Но есть и более сложные тесты. Однако они сравнивают людей со средним показателем по населению, а не с их предыдущим исходным уровнем», – объяснил глава клиники по реабилитации после коронавируса на горе Синай Дэвид Путрино.
Людям с «мозговым туманом» специалисты советуют вести размеренный образ жизни – исключить спорт, хорошо спать, правильно питаться, следить за уровнями стресса. При таком состоянии лучше стоять на месте и буквально ничего не делать, чтобы восстановиться.