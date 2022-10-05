Как людям с больным сердцем снизить риск смерти от COVID

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что их повышенный риск смерти от COVID-19 может быть связан не напрямую с болезнями сердца, а с факторами, которые способствуют их развитию. Работа опубликована в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости» Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Исследователи изучили записи 5133 пациентов реанимации с COVID-19, которые были госпитализированы в 68 больниц США в период с 1 марта по 1 июля 2020 года. Из них 1174 имели на момент госпитализации сердечно-сосудистые заболевания: ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность или мерцательную аритмию.

Ученые обнаружили, что наличие сердечно-сосудистого заболевания повышало риск смерти в течение 28 дней после госпитализации по поводу COVID. Но когда исследователи выделили факторы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такие как возраст, высокое кровяное давление и диабет, связь между собственно сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертью от COVID оказалась статистически незначимой. Наиболее важными факторами риска оказались возраст, индекс массы тела, этническая принадлежность, а также история курения. На вероятность смерти не влияло, имелась ли при этом болезнь сердца.

Ученые также нашли биомаркер повреждения сердца — тропонин. Обычно он используется для диагостики сердечного приступа. Именно высокий уровень тропонина был свяан с высоким риском независимо от того, было ли у пациента сердечно-сосудистое заболевание.