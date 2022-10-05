От чего зависит, насколько тяжело перенесется COVID-19

В одном из крупнейших на сегодняшний день исследований COVID-19 исследователи из Медицинской школы Икан при Маунт Синай, используя образцы, собранные во время пика пандемии в Нью-Йорке, определили ключевой фактор тяжести заболевания COVID-19.

Результаты исследования, опубликованные в Science Translational Medicine, свидетельствуют о том, что повреждение легких связано с потерей иммунных клеток, называемых макрофагами, которые обычно обитают в легких и организуют восстановление тканей, а затем с притоком новых макрофагов из крови в легкие, которые вызывают воспаление.

В ходе исследования были собраны образцы крови и легочной жидкости здоровых контрольных групп и 583 пациентов с COVID-19, поступивших в клинику Маунт Синай в рамках Биобанка COVID-19 системы здравоохранения. За этими когортами велось наблюдение с марта по декабрь 2020 года.

Исследователи использовали протеомику сыворотки крови и фенотипирование иммунных клеток для сравнения системного иммунного ответа двух групп и выявления потенциальных факторов тяжести заболевания, которые могут предсказать, какие пациенты подвержены наибольшему риску, и направить новые протоколы лечения. Они обнаружили, что тяжесть COVID-19 связана с изменением специализированных функций различных популяций макрофагов в легких.

Это может частично объяснить, почему пожилые люди, у которых изначально меньше репаративных макрофагов, живущих в легких, и которые могут производить больше воспалительных макрофагов из крови, могут быть предрасположены к тяжелой форме заболевания, говорят исследователи.

Исследователи подчеркивают, что данное исследование подчеркивает необходимость улучшения измерений иммунной системы у пациентов.